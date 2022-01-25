Немцы жестко ответили Кличко

«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток — 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требуют евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», «Германия ничем не обязана Украине. Их нет ни в НАТО, ни в ЕС. Из Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» - поинтересовались они.