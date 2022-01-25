Немцы жестко ответили Кличко

Читателей немецкого издания Der Spiegel возмутили слова мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко, обвинившего Германию в отказе поддержать Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Германия предает Украину, не желая поставлять оружие и выступая за проект газопровода «Северный поток-2». По его словам, если правительство Германии «стоит на стороне свободы», оно должно поддержать Украину.
Слова Кличко вызвали резкую критику у читателей издания Der Spiegel, которые напомнили, что Германия «годами закачивала миллиарды» на Украину.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток — 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требуют евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», «Германия ничем не обязана Украине. Их нет ни в НАТО, ни в ЕС. Из Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» - поинтересовались они.
Также комментаторы констатировали, что украинцам удалось «сделать себя крайне непопулярными среди немцев», а заявление Кличко «является наглостью».
«Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем», - констатировали они.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что новый немецкий канцлер Олаф Шольц понимает «всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным». Он также отметил, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение.
В свою очередь заместитель офпредставителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, комментируя требование украинского посла, подчеркнула, что конфликт в Донбассе не может быть решен военными методами. А канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неизменной политическую линю об отказе Берлина поставлять Украине летальное вооружение.