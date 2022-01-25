Во Франции захотели выйти из НАТО после угроз альянса России

Член Национальной ассамблеи Франции от партии «Непокоренная Франция» Мишель Ларив обратился к министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану с предложением начать выход из альянса НАТО, сообщает телеканал RT.

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«Мишель Ларив обращает внимание министра Европы и иностранных дел на необходимость выхода Франции из Организации Североатлантического договора — единственного объединенного военного альянса в мире», — утверждает Ларив.

Он напомнил, что после окончания холодной войны НАТО участвовало в большом количестве конфликтов по всему миру, при этом безопасности Франции или остальному миру результаты этих конфликтов не принесли.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — считает Ларив.

Кроме того, политик упомянул главенствующую роль США в НАТО и попытки интегрировать европейские армии в подчиненную Соединенным Штатам структуру.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.