На Западе признали правду про Крым

Берлин извинился перед Киевом за то, что главком ВМС ФРГ усомнился в украинской принадлежности Крыма. Произнесший крамолу вице-адмирал был показательно уволен. Но почти сразу в Париже прозвучал призыв снять санкции с России. Озвучил его один из вероятных кандидатов в президенты Франции Эрик Земмур. Насколько сильны в ЕС пророссийские настроения и что мешает голосам в поддержку Москвы звучать громче?

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Заявление отправленного главкома германского флота вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха по теме Крыма говорит о том, что в Евросоюзе «не все потеряно» и есть люди, способные рассуждать о реальности, пытаясь понять истинное положение дел. Такую оценку в понедельник дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что командующего ВМС ФРГ уволили в конце прошлой недели. Это произошло после того, как вице-адмирал Шенбах публично заявил, что Крым не вернется в состав Украины, и призвал к сотрудничеству с Россией.

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В понедельник официальный Берлин повторно открестился от слов уволенного главкома.

«Правительство ФРГ дистанцировалось от заявлений инспектора ВМС. Это не является позицией федерального правительства... У правительства ФРГ ясная позиция, особенно в том, что касается Крыма и соблюдения международного права», – подчеркивала Кристиана Хофман, официальный представитель кабинета канцлера Олафа Шольца.

По сути, германские власти пошли на поводу у украинского «политикума», который немедленно потребовал опровержений. Представитель киевского МИДа Олег Николенко заявил, что Крым может быть утрачен Украиной «только в воображении вице-адмирала», и никак иначе. Неудивительно, что Шёнбаха оперативно внесли в базу печально известного сайта «Миротворец» за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма. После волны возмущения и последовала отставка главкома ВМС, и извинения – сначала от руководства Бундесвера, а затем и из правительства федеративной республики. Но украинский посол в Киеве Андрей Мельник, прославившийся скандальными заявлениями, счел отставку Шёнбаха недостаточным наказанием. Он назвал слова вице-адмирала «высокомерной постановкой под вопрос суверенитета Украины».

«При этом можно сказать с большой уверенностью – 80 процентов политиков в нашей стране понимают, что флотоводец Шёнбах прав. Каждый из них скажет, правда, не на камеру, что его высказывание о Крыме – логически верное. Это надо просто принять, и все», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Публично же позицию, отличную от навязанной из-за океана, могут высказать лишь силы, находящиеся на левом и правом флангах – соответственно, партия «Левые» (Die Linke) и «Альтернатива для Германии». Как отмечало РИА «Новости», в начале января член комитета Бундестага по международным делам, депутат от «Левых» Севим Дагделен заявила: Украина должна отказаться от варианта «военного решения вопроса Донбасса» и «от военных угроз в отношении Крыма», а также исключить дискриминацию русскоязычных граждан. Заявление Дагделен было размещено на официальном партийном сайте. Но, как полагает депутат Гердт, «Левые», которые не раз высказывались за налаживание отношений с Москвой, как доходило до дела, начинали заигрывать с правящими партиями. А те напрямую зависят от Вашингтона, уверен парламентарий от «Альтернативы для Германии».

«Те же украинцы так «разрываются» не просто так, а по указанию кураторов из Вашингтона. По сути, Киеву говорят: «Если спустите тему на тормозах, уберем вам финансирование». Поэтому российский вопрос всегда должен быть горячим, чтобы создавалась конфликтная ситуация. И пока американцы не дадут добро, любой, кто говорит что-либо им неугодное, будет уничтожаться», – полагает депутат германского парламента.

Поэтому, заметил он, никто из действующих политиков первого эшелона Германии не рискнет констатировать очевидный политический факт – с 2014 года Крым стал неотъемлемой частью России.

«Что касается политиков в Европе, думающих как Шёнбах, – таких, по моему мнению, очень много. Но по понятным причинам никто из них не будет говорить о Крыме и России. Вы же сами видите, что бывает в таких случаях. Людям ломают карьеру, их лишают всего, рушатся судьбы», – заметил германский политолог Александр Рар.

Как ранее отметил собеседник, показательное увольнение главкома ВМС произошло в контексте нагнетания истерики по поводу якобы готовящегося вторжения России на Украину.

Сейчас от германских политиков требуется единомыслие, добавил депутат Гердт.

«Почти все понимают, что ситуация с Крымом – свершившийся факт, обратной дороги нет. Но подобное признание очевидного не входит в планы США», – полагает парламентарий.

Франция в этом отношении выглядит более независимой, нежели ФРГ – по крайней мере, среди медийно известных политиков можно назвать тех, кто высказался бы в духе вице-адмирала Шёнбаха, заметил французский политолог Димитри де Кошко, бывший первый председатель Координационного совета российских соотечественников Франции.

«Один из ведущих французских политиков, который говорит, что Крым всегда был русским – это кандидат в президенты Франции, лидер политической партии «Реконкиста» Эрик Земмур», – указал Кошко.

Он отметил: не далее как в понедельник Земмур выступил за отмену европейских санкций против России. Кандидат в президенты Франции обратил внимание, что как только происходит какое-то сближение Москвы и Европы, Соединенные Штаты пытаются их разделить.

Добавим, что ранее Земмур предложил вывести Францию из НАТО, а также заявил о законности нежелания Москвы видеть НАТО у российских границ. Напомним, что, судя по рейтингам кандидатов на пост президента Франции (а выборы там пройдут совсем скоро, в апреле), Земмур стабильно входит в первую четверку наряду с действующим главой государства Эммануэлем Макроном.

«Похожих взглядов может придерживаться и председатель регионального совета Иль-де-Франс, ныне кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, которая в молодости была в «Артеке». Но она также участвовала в американской программе Young Leaders, и быть на стороне Запада, по крайней мере в публичной плоскости, для нее сейчас важнее», – добавил эксперт.

По его словам, к другим политикам, придерживающимся схожих взглядов на принадлежность полуострова, относятся лидеры партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и политической силы «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Напомним, что у Ле Пен и у Пекресс, которые также баллотируются на пост президента, есть неплохие шансы одолеть Макрона. Судя по соцопросу Ipsos-Sopra Steria от 7 января, за Макрона готовы проголосовать 26%, за Ле Пен – 17%, за Пекресс – 16%. У Земмура, согласно тому же опросу, 12%.

«Что касается французских военных, то те, кто имеет свою точку зрения на принадлежность Крыма, делятся на две группы: сидящие в офисах и штабах повторяют западную позицию, а воюющие в составе контингента в Африке имеют аналогичное Шёнбаху мнение», – заметил Кошко.

Но, добавил эксперт, хозяева французских масс-медиа не особо дают прозвучать голосам, говорящим, что Крым – это Россия. «Потому что французские СМИ даже более американские, чем американские, несмотря на свою якобы «охоту на фейк-ньюс», – отметил Кошко.

Из всех упомянутых выше политиков соседней страны, на деле лишь Эрик Земмур остается исключением из правил, полагает депутат Бундестага Гердт. Этот политик – по крайней мере пока – не боится открыто выступать за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций против нее. Однако Гердт предупреждает: Земмуру его открытая поддержка Москвы будет сходить с рук только до определенного момента. «В политике всегда нужен подобный громоотвод, сбрасыващий напряжение граждан. Такие политические деятели есть и будут», – сказал немецкий депутат.

«Но как только Земмур выйдет на решающую позицию, у него сразу же возникнут проблемы. И надеюсь, что не со здоровьем. На мой взгляд, если он выиграет выборы, кураторы пригласят его на «собеседование» и сделают ему предложение, от которого он не сможет отказаться», – заключил Гердт.

С ним согласился и политолог Рар. По его словам, Земмуру в случае победы в президентской гонке «быстро скрутят руки и заставят говорить, как и все».