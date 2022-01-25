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34 минуты назад

Россию заподозрили в хакерской атаке на МИД Канады

К хакерской атаке на канадский МИД могут быть причастны «Россия или хакеры, ею поддерживаемые», заявили источники в правительстве и аппарате безопасности Канады.

Россию заподозрили в хакерской атаке на МИД Канады
Фото: EPAEPA

Анонимный источник Global News в структурах безопасности сообщил, что МИД подвергся кибератаке. При этом источник заявил, что «пока неясно, проникли ли, предположительно, русские хакеры, в систему или просто смогли нарушить ее операции», передает ТАСС.

Reuters сообщает, что атаку предприняли в среду. В результате был частично нарушен доступ в интернет, наблюдались сбои в оказании онлайн-услуг. Как заявили власти страны, свидетельств «того, что пострадало какое-либо еще правительственное учреждение», нет.

На прошлой неделе разведслужбы Канады обратились к операторам объектов критической инфраструктуры с предупреждением о киберугрозах, якобы исходящих от России, и призывом повысить устойчивость сетей к хакерским атакам, передает РИА «Новости».

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что «ситуация с демонизацией России зашла настолько далеко, что любое событие, происходящее в мире, которое невозможно приписать кому-то, сразу сваливается на Россию, потому что это беспроигрышный прием в западных СМИ и политических кругах». Он назвал такую ситуацию «истерией, самопроизводящейся антироссийской западной пропагандой» и «абсурдом».

Степанов заверил, что «Россия не занимается противоправной вредительской деятельностью в киберпространстве», а «выступает лидером международных усилий по укреплению сотрудничества всех государств в борьбе с угрозами международной информационной безопасности».

Напомним, в январе сайты министерства иностранных дел и нескольких других государственных органов Украины временно не работали из-за хакерской атаки. Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что все указывает на якобы «причастность России». Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы».

В мире,Олег Степанов,Виктория Нуланд,МИД,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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