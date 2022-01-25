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18 минут назад

Страны НАТО пригрозили России «карательными мерами»

Лидеры Великобритании и другие ведущие страны НАТО заявили, что Россию ждут «ответные карательные меры» в случае эскалации конфликта с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Страны НАТО пригрозили России «карательными мерами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Джонсон провел встречу в онлайн-формате с лидерами Италии, США, Франции, Польши, Германии, руководством Евросоюза и НАТО. В ходе беседы они согласились ввести «беспрецедентный пакет санкций» против России, если она начнет «вторжение» на Украину. Лидеры также приняли решение и в дальнейшем координировать любые ответные действия, говорится в заявлении.

Как отметили участники онлайн-встречи, крайне важно сохранять международное единство перед лицом «агрессии» со стороны России. В канцелярии главы британского правительства отметили, что Джонсон обратил внимание на «истинные гуманитарные последствия», к которым приведет военный конфликт России и Украины. Премьер-министр Британии подчеркнул, что им необходимо принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобный исход.

Лидеры стран НАТО согласились с мнением, что основной приоритет для поиска выхода из сложившейся ситуации — путь дипломатии, подчеркивается в заявлении.

В мире,Борис Джонсон,НАТО,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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