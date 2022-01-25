Байден грубо обозвал журналиста FoxNews

Президент США Джо Байден , не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News "сукиным сыном" после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании.

Перед встречей журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины. Президент пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года - прим. ТАСС)?"