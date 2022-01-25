В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
49 минут назад

Байден оскорбил журналиста Fox News за вопрос об инфляции

Президент США Джо Байден, не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News "сукиным сыном" после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании.

Байден грубо обозвал журналиста FoxNews
Фото: AP Photo/Andrew HarnikAP Photo/Andrew Harnik

Перед встречей журналисты начали спрашивать Байдена о ситуации вокруг Украины. Президент пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года - прим. ТАСС)?"

После этого журналистов начали выводить из помещения для проведения совещания.

"Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", - ответил с сарказмом Байден, когда сотрудники СМИ покидали зал, посчитав, вероятно, что его микрофон выключен.

Белый дом пока не прокомментировал инцидент.

Дуси с телеканала Fox News, популярного среди сторонников консервативных взглядов, часто задает острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки. Инфляция в США в прошлом году достигла рекордных значений почти за 40 лет.
В мире,Джозеф Байден,Fox News,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители