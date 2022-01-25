В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
32 минуты назад

Глава МИД Украины: в отношениях Киева и Берлина настал «момент истины»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях Киева и Берлина наступил «момент истины» в связи с решением Германии блокировать поставки оружия на Украину.

Кулеба: в отношениях Киева и Берлина настал «момент истины»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов...» — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, судить об отношениях двух стран можно благодаря нескольким аспектам.

«Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это«Северный поток — 2», это вопрос поставок оружия», — добавил Кулеба.

Он уточнил, что для поставок оружия есть несколько форматов: «двусторонняя поставка — от Германии Украине, предоставление ФРГ разрешения третьей стране на передачу оружия Украине и её согласие на закупку Украиной оружия через систему НАТО».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.

Позднее Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.

В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,Wall Street Journal,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители