Порошенко ушел с допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР) через семь минут после прибытия, не дождавшись следователя. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

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Мера пресечения Порошенко по делу о госизмене включает обязательство прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокуратуру, к следственному судье или в суд. В понедельник, 24 января, экс-президента вызвали к следователю в ГБР. Встреча была назначена на 16.00 по киевскому времени, но Порошенко приехал с опозданием – в 16.11.

По прибытии один из защитников Порошенко позвонил следователю и сообщил об их прибытии, однако когда следователь подошел к кабинету, экс-президента и его адвокатов в холле уже не было. В пресс-службе ведомства отмечают, что с момента звонка защитника до прихода следователя прошло всего 4 минуты. В общей сложности Порошенко пробыл в здании ГБР 7 минут.

Следователь пытался выяснить у адвоката экс-президента причину его исчезновения, но ответа так и не получил.

В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко и его защитники покинули бюро, достоверно зная, что следователь их ждет и готов к встрече.

«Указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей», - считают в ведомстве.

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах.