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37 минут назад

Ряд воинских частей США приведены в состояние повышенной готовности

Пентагон на фоне кризиса вокруг Украины привел в состояние повышенной готовности к переброске в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих на территории США, но решений об их отправке пока нет, сообщил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Ряд воинских частей США приведены в состояние повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр (обороны Ллойд) Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию ... Их численность достигает 8,5 тысячи», - сказал Кирби на брифинге для журналистов.

Он отметил, что в настоящее время никаких решений относительно их развертывания не принято.

Кирби добавил, что решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США.

Ранее сообщалось, что администрация США пока не определилась, какие конкретно воинские части отправит в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины.

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