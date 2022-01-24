Ряд воинских частей США приведены в состояние повышенной готовности

Пентагон на фоне кризиса вокруг Украины привел в состояние повышенной готовности к переброске в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих на территории США, но решений об их отправке пока нет, сообщил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби, пишет РИА Новости.
«Министр (обороны Ллойд) Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию ... Их численность достигает 8,5 тысячи», - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
Он отметил, что в настоящее время никаких решений относительно их развертывания не принято.
Кирби добавил, что решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США.
Ранее сообщалось, что администрация США пока не определилась, какие конкретно воинские части отправит в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины.