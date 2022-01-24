В Белоруссии допустили захват пограничника Польшей

По словам Лаппо, он получил информацию о возможных планах польских силовиков захватить белорусского пограничника, на что дал команду незамедлительно применять оружие. «Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения», — заявил он.