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51 минуту назад

В Белоруссии допустили захват пограничника Польшей

Глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо допустил, что Польша может захватить белорусского пограничника. Его слова в эфире телеканала «Беларусь 1» передает РИА Новости.

В Белоруссии допустили захват пограничника Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаппо, он получил информацию о возможных планах польских силовиков захватить белорусского пограничника, на что дал команду незамедлительно применять оружие. «Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения», — заявил он.

В мире,Анатолий Лаппо,РИА Новости,
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