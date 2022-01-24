Белый дом еще не определился с составом войск для отправки в Европу

Администрация США пока не определилась, какие конкретно воинские части отправит в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины, пишет CNN.

В настоящее время процесс находится на завершающей стадии.

Как сообщил один из высокопоставленных американских чиновников, президент США Джо Байден обсудил варианты увеличения численности американских войск в странах Балтии и Восточной Европе с высшим военным руководством во время брифинга в Кэмп-Дэвиде в субботу.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, один из вариантов, который рассматривает администрация Байдена, — это переброска от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих - как для поддержки восточноевропейских и балтийских союзников, так и для того, чтобы они могли помочь вывести американских граждан, если это будет необходимо.