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24 минуты назад

Зеленский: Украина работает над полной деэскалацией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы снизить эскалацию ситуации в Донбассе. Украина выбрала путь мирного урегулирования, отметил он в обращении на телеканале «Рада».

Зеленский: Киев работает над деэскалацией в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Знаем обо всём, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем всё, что нужно, вместе с нашими партнёрами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что всё пропало, — пояснил украинский лидер.

При этом в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики 24 января заявили об активной подготовке к наступлению, которую ведут Вооружённые силы Украины. В ведомстве пояснили, что сейчас украинские военные усиливают штурмовые группы, есть информация о переброске в регион военной техники.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии причин для паники на Украине. Текущая ситуация и всё вокруг неё находится под контролем, отметил украинский лидер. Это уже третье подобного рода заявление. О том, что на Украине нет причины для паники из-за так называемого российского вторжения, говорил и глава СНБО Алексей Данилов, и премьер-министр Денис Шмыгаль.
В мире,Конфликты,Денис Шмыгаль,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,
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