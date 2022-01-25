Зеленский: Киев работает над деэскалацией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы снизить эскалацию ситуации в Донбассе. Украина выбрала путь мирного урегулирования, отметил он в обращении на телеканале «Рада».
Знаем обо всём, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем всё, что нужно, вместе с нашими партнёрами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что всё пропало, — пояснил украинский лидер.
При этом в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики 24 января заявили об активной подготовке к наступлению, которую ведут Вооружённые силы Украины. В ведомстве пояснили, что сейчас украинские военные усиливают штурмовые группы, есть информация о переброске в регион военной техники.