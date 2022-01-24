Пашинян назвал условие для мирного договора с Баку

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан, Ереван готов к переговорам по условиям мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая транслируется в его Facebook.

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«Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли», - сказал Пашинян.

Он отметил, что подписание мирного договора – это главная цель переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

По словам Пашиняна, Ереван передавал Баку как через посредников, так и лично, свои предложения по повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе. При этом предложения не касаются демаркации границ, как об этом заявляли СМИ.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что у Еревана «нет предварительных условий по демаркации и делимитации, речь идет о том, чтобы договоренности были выполнены».