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59 минут назад

Пашинян назвал условие для мирного договора с Баку

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан, Ереван готов к переговорам по условиям мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая транслируется в его Facebook.

Пашинян назвал условие для мирного договора с Баку
Фото: ТАССТАСС

«Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли», - сказал Пашинян.

Он отметил, что подписание мирного договора – это главная цель переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

По словам Пашиняна, Ереван передавал Баку как через посредников, так и лично, свои предложения по повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе. При этом предложения не касаются демаркации границ, как об этом заявляли СМИ.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что у Еревана «нет предварительных условий по демаркации и делимитации, речь идет о том, чтобы договоренности были выполнены».

Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. 10 ноября 2020 года при посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить боевые действия. В результате переговоров Азербайджану отошли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, прежде находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В мире,Никол Пашинян,
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