В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
42 минуты назад

Польша 25 января начнет строить забор на границе с Белоруссией

Забор на белорусско-польской границе начнут строить во вторник, 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская, пишет РИА Новости.

Польша начнет строить забор на границе с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во вторник мы передаем участок для строительства подрядчикам и начинается строительство заграждения», - сказала Михальская.

По ее словам, сначала рабочие установят и забетонируют сваи. Параллельно идет производство стальных пролетов заграждения.

Ранее Польша приняла решение о строительстве заграждения высотой более пяти метров и длиной 186 километров на границе с Белоруссией после того, как там развернулся миграционный кризис. Заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения и датчиками движения. Завершить строительство планируется в конце июня 2022 года.

Многочисленная группа беженцев 8 ноября 2021 года подошла со стороны Белоруссии к польской границе и пыталась попасть в Евросоюз. Польские силовики пресекли попытки мигрантов пройти через границу.

В мире,ЕС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители