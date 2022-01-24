Польша начнет строить забор на границе с Белоруссией

Ранее Польша приняла решение о строительстве заграждения высотой более пяти метров и длиной 186 километров на границе с Белоруссией после того, как там развернулся миграционный кризис. Заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения и датчиками движения. Завершить строительство планируется в конце июня 2022 года.