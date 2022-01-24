Польша начнет строить забор на границе с Белоруссией

Забор на белорусско-польской границе начнут строить во вторник, 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская, пишет РИА Новости.
«Во вторник мы передаем участок для строительства подрядчикам и начинается строительство заграждения», - сказала Михальская.
По ее словам, сначала рабочие установят и забетонируют сваи. Параллельно идет производство стальных пролетов заграждения.
Ранее Польша приняла решение о строительстве заграждения высотой более пяти метров и длиной 186 километров на границе с Белоруссией после того, как там развернулся миграционный кризис. Заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения и датчиками движения. Завершить строительство планируется в конце июня 2022 года.
Многочисленная группа беженцев 8 ноября 2021 года подошла со стороны Белоруссии к польской границе и пыталась попасть в Евросоюз. Польские силовики пресекли попытки мигрантов пройти через границу.