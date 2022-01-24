Китай нарушил связанное с загрязнением воздуха обещание

Китайское правительство пообещало бороться с выбросами CO2 от автомобилей, однако крупнейший в мире рынок электрокаров показывает слишком низкие темпы роста. Текущее развитие ситуации не позволит Китаю достигнуть поставленной на 2060 год цели по выходу на углеродную нейтральность. Об этом заявили эксперты Greenpeace, сообщает Bloomberg.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Kim Kyung-Hoon / Reuters

Принятая Китаем экологическая политика подразумевает, что выбросы в отрасли достигнут пика в 2027 году и составят 1,75 миллиарда тонн CO2, а к 2035 году снизятся на 11 процентов по сравнению с этим уровнем. Для достижения таких показателей 63 процента проданных в Китае автомобилей к 2030 году должны быть углеродно-нейтральными, а к 2035 году их доля должна достичь 87 процентов. С текущими показателями достичь положительных результатов по снижению уровня загрязнения воздуха не удастся.

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Greenpeace рекомендует китайским производителям полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. Нарушение этого срока, по словам экспертов, сделает недостижимой цель Парижского соглашения, согласно которому темпы роста температуры Земли должны быть ограничены в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Аналитики подчеркивают, что сейчас автомобильная промышленность, с которой связана существенная доля выбросов, сильно отстает от поставленных задач.

Чтобы реализовать планы Китая по сокращению выбросов и экологизации транспортного сектора, необходимо развитие рынка электромобилей. По показателям продаж электрокаров Китай действительно занимают одну из лидирующих позиций, однако страна также имеет самый большой в мире парк автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, и количество таких машин продолжает расти, несмотря на политику властей. В отличие от стран ЕС и Британии, Китай не предложил запрет на продажу автомобилей — как и США, страна отказалась подписать обязательно продавать к 2035 году только углеродно-нейтральные машины.