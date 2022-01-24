Протасевич получил работу в Белоруссии

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и бывший оппозиционер Роман Протасевич получил работу в правозащитном центре, покинув место, где находился под домашним арестом. Об этом он рассказал во время прямого эфира 24 января на Youtube-канале директора «Системной правозащиты» Дмитрия Белякова.
Протасевич отметил, что последние семь месяцев находился под домашним арестом и «только вышел из дома». При этом на вопрос об изменении меры пресечения он отвечать отказался, сказав, что «не может разглашать данную информацию в связи с продолжающимся следствием по его делу».
«Появилась работа. Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита", — сказал Протасевич.
Он отметил, что планирует популяризировать успешные «кейсы» организации, а не становиться непосредственно правозащитником. Кроме того Протасевич заявил, что собирается возобновить активность в Twitter и организовать работу своего Telegram-канала в формате блога по актуальным событиям.
Напомним, что бывшего оппозиционера арестовали 23 мая 2021 года в ходе досмотра принудительно посаженного в минском аэропорту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс через Белоруссию. Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков» в период протестов после президентских выборов 2020 года.