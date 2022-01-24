Протасевич получил работу в Белоруссии

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и бывший оппозиционер Роман Протасевич получил работу в правозащитном центре, покинув место, где находился под домашним арестом. Об этом он рассказал во время прямого эфира 24 января на Youtube-канале директора «Системной правозащиты» Дмитрия Белякова.

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Протасевич отметил, что последние семь месяцев находился под домашним арестом и «только вышел из дома». При этом на вопрос об изменении меры пресечения он отвечать отказался, сказав, что «не может разглашать данную информацию в связи с продолжающимся следствием по его делу».

«Появилась работа. Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита", — сказал Протасевич.

Он отметил, что планирует популяризировать успешные «кейсы» организации, а не становиться непосредственно правозащитником. Кроме того Протасевич заявил, что собирается возобновить активность в Twitter и организовать работу своего Telegram-канала в формате блога по актуальным событиям.