В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
30 минут назад

Протасевич получил работу в белорусском правозащитном центре

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и бывший оппозиционер Роман Протасевич получил работу в правозащитном центре, покинув место, где находился под домашним арестом. Об этом он рассказал во время прямого эфира 24 января на Youtube-канале директора «Системной правозащиты» Дмитрия Белякова.

Протасевич получил работу в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протасевич отметил, что последние семь месяцев находился под домашним арестом и «только вышел из дома». При этом на вопрос об изменении меры пресечения он отвечать отказался, сказав, что «не может разглашать данную информацию в связи с продолжающимся следствием по его делу».

«Появилась работа. Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита", — сказал Протасевич.

Он отметил, что планирует популяризировать успешные «кейсы» организации, а не становиться непосредственно правозащитником. Кроме того Протасевич заявил, что собирается возобновить активность в Twitter и организовать работу своего Telegram-канала в формате блога по актуальным событиям.

Напомним, что бывшего оппозиционера арестовали 23 мая 2021 года в ходе досмотра принудительно посаженного в минском аэропорту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс через Белоруссию. Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков» в период протестов после президентских выборов 2020 года.

В мире,Роман Протасевич,Дмитрий Беляков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители