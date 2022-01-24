Кличко ответил на слова Зеленского об оккупации Харькова

Россия не сможет захватить Харьков, потому как за ним стоит вся Украина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 24 января.

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— На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина! — рассказал политик.

Для защиты Украины важны координация действий, единая позиция властей и совместная работа, подчеркнул он. Кличко отметил в Telegram-канале, что инициировал проведение заседания ассоциации 28 января в Киеве, где обсудят организацию обороны каждой области и города.

21 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что слова Владимира Зеленского о возможности оккупации Харькова со стороны России являются гипотетическим сценарием. Лидер, как считает он, размышлял об эскалации. Зеленский не имел в виду, что Харьков будет оккупирован, заключил Никифоров.