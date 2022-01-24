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52 минуты назад

В Крыму Зеленского назвали «танцором диско» для США

Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к активизации внешней разведки страны. В беседе с РИА Новости он сравнил действия украинского главы с плясками под музыку американских композиторов.

Зеленского назвали «танцором диско» для США
Фото: ReutersReuters

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии, а также, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.

"Заявление, что называется, "с бородой". Каждый маломальский начальник на Украине призывает к активным действиям против РФ и, конечно же, знает, как победить нашу страну. А сегодня просто подсунули президенту чей-то очередной бравый доклад про активность разведки да "причесали" под главу государства. А тот и рад стараться, озвучил, что, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны", - заявил Бальбек.

Эксперт считает, что Зеленский - "это танцор диско под музыку от американских композиторов".

"Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает, только свистни", - резюмировал Бальбек.

В мире,Политика,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,Госдума,РИА Новости,
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