Зеленского назвали «танцором диско» для США

"Заявление, что называется, "с бородой". Каждый маломальский начальник на Украине призывает к активным действиям против РФ и, конечно же, знает, как победить нашу страну. А сегодня просто подсунули президенту чей-то очередной бравый доклад про активность разведки да "причесали" под главу государства. А тот и рад стараться, озвучил, что, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны", - заявил Бальбек.