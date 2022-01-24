Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Фото: facebook.com facebook.com

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем вам о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Да упокоится его душа с миром», - говорится в сообщении.

Тьерри Мюглер – основатель собственного дома моды. Показы его коллекций были похожи на театрализованные шоу. Создал черное облегающее платье для съемок Деми Мур в фильме «Непристойное предложение». Создавал костюмы для выступлений Цирка Дю Солей.

В 2009 году он стал персональным стилистом певицы Бейонсе.