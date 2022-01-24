В ВОЗ допустили завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

«Если страны полноценно используют все имеющиеся стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — сказал Гебрейесус.