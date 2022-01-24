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22 минуты назад

В ВОЗ допустили завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

Если принять комплексные меры, то пандемия коронавируса в мире может завершиться в 2022 году. Об этом на открытии 150-й сессии исполкома Всемирной организации здравоохранения заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит «РИА Новости».

В ВОЗ допустили завершение пандемии COVID-19 в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если страны полноценно используют все имеющиеся стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — сказал Гебрейесус.

Среди главных мер, способных положить конец борьбы с ковидом он назвал вакцинацию, внедрение эффективного клинического лечения и тщательное наблюдение за распространением вируса.

Также Гейбрейсус призвал извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения, чтобы не допустить подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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