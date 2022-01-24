В ВОЗ допустили завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

Если принять комплексные меры, то пандемия коронавируса в мире может завершиться в 2022 году. Об этом на открытии 150-й сессии исполкома Всемирной организации здравоохранения заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит «РИА Новости».
«Если страны полноценно используют все имеющиеся стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — сказал Гебрейесус.
Среди главных мер, способных положить конец борьбы с ковидом он назвал вакцинацию, внедрение эффективного клинического лечения и тщательное наблюдение за распространением вируса.
Также Гейбрейсус призвал извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения, чтобы не допустить подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.