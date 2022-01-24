Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине

Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Об этом сообщает Reuters.

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Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.

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Затем примеру Вашингтона решили последовать в Берлине, Лондоне, и Канберре. Министерства иностранных дел западных стран выпустили предостережения для граждан, посоветовав немедленно покинуть территорию украинского государства ближайшими авиарейсами. МИД Австрии отложил реализацию плана эвакуации, так как было решено продолжить наблюдение за обстановкой в Киеве и Донбассе.

Свою обеспокоенность вслед за западными коллегами выразили и в МИД Японии. Правительство Японии начало изучать вопрос о необходимости эвакуации граждан страны, отметив стремительное изменение ситуации на русско-украинской границе. Власти также порекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

В России назвали странным решение об эвакуации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине было странным и неумным. По ее словам, Госдеп готовился к этому шагу заранее.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность, что эвакуация американских дипломатов с Украины — результат сговора НАТО и Киева с целью поддержки агрессивных планов украинских властей в отношении Донецка и Луганска.

В Киеве назвали действия США преждевременными. По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, подобный шаг американской стороны «проявлением чрезмерного предостережения». Он отметил, что кардинальных изменений в плане безопасности на Украине в последнее время не произошло.

НАТО отправит в Восточную Европу дополнительные силы

На фоне сообщений об эвакуации НАТО приняло решение усилить военное присутствие в Восточной Европе и отправить в Болгарию и на Балтику дополнительные войска и корабли из состава ВВС и ВМС сил альянса.

Так, Дания направила в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Увеличить свое присутствие в Восточной Европе в рамках альянса решила и Германия. ФРГ намеревается с февраля принимать более активное участие в авиапатрулировании НАТО на южном направлении в Румынии.

Президент США Джо Байден также допустил, что американские власти могут разместить тысячи американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы.