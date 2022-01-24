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30 минут назад

Представитель Януковича прокомментировал информацию о смерти жены политика

Представитель экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир назвал слухи о смерти его жены ложью. Об этом Кирасир написал на своей странице в Facebook.

Представитель Януковича прокомментировал информацию о смерти жены политика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Телеграм-каналах появилась информация о смерти жены Януковича Людмилы.

«Информация о смерти Людмилы Янукович - ложь. Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар», – написал Кирасир.

По его словам, о семье Януковичей и раньше появлялась ложная информация.

«Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», - добавил он.

Людмиле Янукович 72 года. Она в браке с Януковичем с 1971 года.

В мире,Людмила Янукович,Виктор Янукович,
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