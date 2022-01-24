Представитель Януковича прокомментировал информацию о смерти жены политика

Представитель экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир назвал слухи о смерти его жены ложью. Об этом Кирасир написал на своей странице в Facebook.

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Ранее в Телеграм-каналах появилась информация о смерти жены Януковича Людмилы.

«Информация о смерти Людмилы Янукович - ложь. Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар», – написал Кирасир.

По его словам, о семье Януковичей и раньше появлялась ложная информация.

«Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», - добавил он.