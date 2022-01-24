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1 час назад

Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда

Бывший президент Украины Петр Порошенко не сдал свои загранпаспорта, как его обязал ранее суд в Киеве. Об этом сообщает Государственное бюро расследований страны.

Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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