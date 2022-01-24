Реакция мужчины на закрытый из-за снегопада ресторан попала на видео

Житель Канады пробирался через сугробы, чтобы поесть в любимом кафе, но рассмешил соцсети. Узнав, что заведение закрыто, мужчина отреагировал так, что зрителям стало весело и жалко незнакомца одновременно, сообщает Indepented.
На прошлой неделе в Торонто прошла сильная метель, во время которой выпало более 36 сантиметров снега. Но пока многие жители сидели по домам, пережидая непогоду, один мужчина пошел в закусочную Nicey's Eatery, пробираясь через сугробы.
Добравшись до заведения, мужчина прочитал объявление, что ресторан закрыт из-за снега. Осознав, что проделанный путь был ни к чему, посетитель обессилено упал на колени, а потом пошел в обратную сторону — этот момент попал на камеры наблюдения.