Реакция мужчины на закрытый из-за снегопада ресторан попала на видео

Житель Канады пробирался через сугробы, чтобы поесть в любимом кафе, но рассмешил соцсети. Узнав, что заведение закрыто, мужчина отреагировал так, что зрителям стало весело и жалко незнакомца одновременно, сообщает Indepented.

На прошлой неделе в Торонто прошла сильная метель, во время которой выпало более 36 сантиметров снега. Но пока многие жители сидели по домам, пережидая непогоду, один мужчина пошел в закусочную Nicey's Eatery, пробираясь через сугробы.