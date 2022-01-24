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34 минуты назад

Реакция мужчины на закрытый из-за снегопада ресторан попала на видео

Житель Канады пробирался через сугробы, чтобы поесть в любимом кафе, но рассмешил соцсети. Узнав, что заведение закрыто, мужчина отреагировал так, что зрителям стало весело и жалко незнакомца одновременно, сообщает Indepented.

На прошлой неделе в Торонто прошла сильная метель, во время которой выпало более 36 сантиметров снега. Но пока многие жители сидели по домам, пережидая непогоду, один мужчина пошел в закусочную Nicey's Eatery, пробираясь через сугробы.

Добравшись до заведения, мужчина прочитал объявление, что ресторан закрыт из-за снега. Осознав, что проделанный путь был ни к чему, посетитель обессилено упал на колени, а потом пошел в обратную сторону — этот момент попал на камеры наблюдения.

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