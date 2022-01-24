Зеленский призвал разведку перейти в наступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской разведке пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. Слова Зеленского привела пресс-служба офиса президента.

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Глава государства в ходе встречи по случаю Дня внешней разведки Украины поблагодарил служащих СВР за противодействие внешним угрозам, подготовку материалов по ключевым аспектам безопасности, сопровождение переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе и по «Северному потоку – 2».

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«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также заверил, что украинцы «едины в том, чтобы вернуть территории и пожелать мира нашему независимому государству».

С апреля 2014 года Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. 22 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века», вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями.

Сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением, в котором отметил, что поступают «достоверные сведения о подготовке ВСУ к активным боевым действиям на Донбассе». При этом западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.