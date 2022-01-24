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17 минут назад

Умерла жена экс-президента Украины Виктора Януковича

Супруга Виктора Януковича Людмила ушла из жизни в возрасте 72 лет. Об этом пишут в украинских СМИ. Пока причины смерти супруги экс-президента не уточняются. Поначалу в прессе начали появляться слухи о том, что возлюбленная Януковича умерла. Однако до сегодня не было никаких подтверждений этой новости.

Умерла жена экс-президента Украины Януковича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в последнее время активно начали распространяться сведения, что Виктор Янукович якобы оставил супругу ради молодой возлюбленной. Жена бывшего президента Украины была непубличной личностью и практически не появлялась на публике.

Ранее мы сообщили о смерти французского модельера Тьерри Мюглера. Кутюрье ушел из жизни в возрасте 73 лет. Мюглер сотрудничал с именитыми моделями и звездами. В 2019 году модельер создал знаменитый «влажный» образ Ким Кардашьян для Met Gala.

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