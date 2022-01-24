Умерла жена экс-президента Украины Януковича

Супруга Виктора Януковича Людмила ушла из жизни в возрасте 72 лет. Об этом пишут в украинских СМИ. Пока причины смерти супруги экс-президента не уточняются. Поначалу в прессе начали появляться слухи о том, что возлюбленная Януковича умерла. Однако до сегодня не было никаких подтверждений этой новости.