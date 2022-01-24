МИД Украины назвал преждевременным предписание Госдепартамента США покинуть страну некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и семьям дипломатов.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло», — говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении говорится, что решение Госдепа не означает моментальный отъезд всех сотрудников диппредставительства из страны, американское посольство продолжит работу.

Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в воскресенье.

"Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <...> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве", - сказала представитель внешнеполитического ведомства. На брифинге прояснили, что предписание касается "всех членов семей госслужащих США <...> в посольстве".

"Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам [посольства] возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны", - уточнила сотрудница ведомства.

Она добавила, что оценки обоснованности данных предписаний проведут "не позднее, чем через 30 дней". На брифинге не уточнили, о каком числе сотрудников и членов семей идет речь.

Представитель ведомства сообщила, что власти США рекомендовали своим гражданам не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий".

"Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", - также подчеркивалось в опубликованном Госдепартаментом заявлении.

Власти США ранее уже рекомендовали американцам не посещать Украину, в том числе из-за распространения в стране нового коронавируса.

Согласно оглашенной на брифинге версии, "эти решения были приняты в целях предосторожности из-за продолжающихся попыток России дестабилизировать страну". Представители Госдепартамента отметили, что не могут назвать точное число американцев, находящихся на Украине, поскольку те не обязаны уведомлять власти США о своих поездках в страну. Ведущая брифинга рекомендовала всем гражданам США на Украине заполнить специальную электронную форму для того, чтобы с ними было проще поддерживать связь.

На брифинге заверили, что посольство США в Киеве продолжит работу, а меры, о которых было объявлено в воскресенье, "никоим образом не уменьшат поддержку" Киева со стороны Вашингтона.

О работе посольства

При этом, как отметил представитель ведомства высокого ранга, посольство будет продолжать работу.

"Посольство США продолжает работу, а временный поверенный [в делах США на Украине] Кристина Квин остается в стране", - заявил он. По словам американского чиновника, это "необходимо для оказания поддержки Украине в непростой момент".

"Наша поддержка Украины остается неизменной", - подчеркнул представитель Госдепартамента, отметив, что ее "никак не подрывают принимаемые меры предосторожности". "Мы по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметил чиновник, подчеркнув, что США также продолжат оказывать Киеву военную помощь. При этом в случае эскалации Вашингтон "будет готов предоставить Украине дополнительную военную помощь сверх того, что уже было направлено".

Заявления об эскалации

США в случае эскалации напряженности на Украине не смогут эвакуировать из страны своих граждан, заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, США исходят из того, что Россия "может начать военные действия в любой момент". "Правительство США в таком случае не сможет осуществить эвакуацию американских граждан", - подчеркнул представитель Госдепартамента, отметив, что гражданам США следует рассмотреть возможности своими силами покинуть страну, в том числе при помощи гражданских авиарейсов. Кроме того, в Госдепертаменте рекомендовали остающимся на Украине американцам заполнить электронные формы для их учета.

Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия "может создать ложный предлог для вторжения на Украину", а также "тем или иным способом свергнуть и сменить правительство" в Киеве. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы "намерения президента [России Владимира] Путина" в отношении Украины.

"Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью", - утверждали в Госдепартаменте.

О рекомендациях для американцев

Госдепартамент также дополнил имеющиеся рекомендацию для американцев воздержаться от поездок в Россию упоминанием того, что на границе между РФ и Украины, по мнению Вашингтона, имеет место напряженность.

Как поясняется в документе, "Госдепартамент повторно опубликовал рекомендацию относительно поездок в Россию, чтобы она включала информацию о нынешней напряженности вдоль границы с Украиной". "Она заменяет предыдущую рекомендацию <...>, опубликованную 2 ноября 2021 года", - заявил Госдепартамент.

В новой формулировке рекомендация звучит так: "Не путешествуйте в Россию из-за продолжающейся напряженности на границе с Украиной, потенциального преследования граждан США, ограниченных возможностей посольства Соединенных Штатов в оказании гражданам помощи в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, преследований со стороны сотрудников служб безопасности и произвола в исполнении местных законов".

В заявлении утверждается следующее: "В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в приграничных с Украиной регионах гражданам США, находящимся в этих районах РФ или рассматривающим возможность поехать туда <...>, следует учитывать, что ситуация вблизи границы является непредсказуемой, имеется риск обострения напряженности". "Учитывая нынешнюю нестабильность, гражданам США настоятельно рекомендуется не ездить наземным транспортом из России на Украину через данный регион", - считают в ведомстве.

В Госдепе полагают, что "возможности властей США оказывать обычные или экстренные услуги американским гражданам в России уже жестко ограничены". Власти Соединенных Штатов и ранее рекомендовали американцам не ездить в РФ и ее отдельные регионы по различным причинам, в том числе из-за распространения нового коронавируса.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Некоторые сотрудники посольства Великобритании на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте британского МИД.

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.

При этом МИД Великобритании не рекомендует жителям страны осуществлять поездки на Украину, за исключением случаев крайней необходимости.

По словам британского посла на Украине Мелинды Симмонс, посольство остается открытым и продолжит работу.

"Посольство Великобритании остается открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнерами Украины", - написала она в Twitter.

США приняли странное решение об эвакуации части сотрудников своего посольства на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Их информационно-политическая повестка странна, неумна", - прокомментировала шаги Вашингтона дипломат. По ее словам, Госдеп еще недели две назад предупредил своих граждан, что на Украину ездить опасно. "Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку", - отметила Захарова.

Она обратила внимание на публикацию в The New York Times, в которой говорилось о якобы проводящейся эвакуации российского посольства в Киеве. Однако дипмиссия работает в штатном режиме.

"Да, действительно перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали. Но, во-первых, это так вообще бывает, особенно перед Новым годом, а, во-вторых, обстановочка там в отношении наших РЗУ накалялась уже не первый год, и мы об этом говорили буквально каждый месяц", - пояснила Захарова.

США начали эвакуацию своих дипломатов с Украины для того, чтобы убедить население страны в скором вооружённом вторжении России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он предположил, что бойкот Вашингтоном Олимпийских игр в Пекине нужен для того, чтобы отвлечь мировую общественность от успеха своих политических оппонентов в Китае, пишет Lenta.ru.

Нужно, чтобы граждане конкретной страны видели конкретные подтверждения того, что к ним вот-вот должен вторгнуться враг. И в данном случае, с помощью эвакуации, Госдеп подтверждает наличие информации о том, что Россия намерена ввести войска на территорию Украины. Именно в этом я вижу источник принятия данного решения. Что касается кампании по обвинению России в целом, то за этим могут скрываться и максимально агрессивные намерения НАТО в отношении поддержки авантюрных планов Киева в отношении Донецка и Луганска, — пояснил Новиков.

Он также напомнил о намерении Вашингтона бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. По мнению политика, таким образом американцы пытаются создать информационный фон для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от успеха своих конкурентов.

Не исключено, что и сейчас мы наблюдаем такую многоходовку, призванную испортить впечатление мира от успешных игр в Пекине, омрачить очередную победу Китая военными действиями, которые явно окажутся в топе всех сводок, — резюмировал Новиков.

Отъезд дипломатов США из Киева может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине. Такую причину назвал сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, он напомнил о военной помощи, которую Украина получает от американцев и стран НАТО.

«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.

«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине.

«Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.

«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.

«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.

«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.

«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.

Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева на фоне роста напряженности на российско-украинской границе. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

По информации издания, Канберра призвала австралийских граждан, находящихся на Украине, как можно скорее покинуть страну для их безопасности. Газета отмечает, что на украинской территории находятся около 1400 австралийцев, однако правительство страны пока не подтвердило эту информацию.

«Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте», — заявили в правительстве страны.

Граждан также призвали воздержаться от поездок на Украину и отметили, что авиасообщение со страной может быть изменено.

Австрия планирует эвакуировать персонал посольства страны с Украины на фоне напряжения ситуации на границе с Россией. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что соответствующие планы разрабатываются, но пока не реализуются, так как было решено продолжить наблюдение за обстановкой в Киеве и Донбассе.

«Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», — подчеркнул он.

Правительство Японии начало изучать вопрос о необходимости эвакуации граждан страны, находящихся в настоящее время на Украине, из-за роста напряженности между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что ситуация на Украине меняется стремительно, поэтому Токио прорабатывает возможность вывоза граждан, как это делают США. По информации японского МИД, на украинской территории проживают как минимум 250 японских граждан, включая сотрудников посольства и их родственников.

Франция намерена эвакуировать своих дипломатов и членов их семей с Украины. Об этом сообщает украинский информационный портал «Вести.ua» со ссылкой на источник в Верховной раде.

МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе, сообщает газета Bild. При этом в самом министерстве это не подтверждают.

«Мы наблюдаем очень внимательно, как развивается ситуация с безопасностью для персонала наших загранпредставительств на Украине и состоим по этому поводу в тесном обмене (информацией. — «Газета.Ru») с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — отметил представитель министерства.

Как отметили в ведомстве, никаких мер по сокращению посольского персонала не планируется.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС планов эвакуировать европейских дипломатов с Украины.

Об этом Боррель сказал перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщило РИА Новости.

Он объяснил, что в ЕС не видят для этого причин. При этом Боррель заявил, что ожидает пояснений от США в связи с информацией о планах Вашингтона эвакуировать семьи американских дипломатов с Украины.

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«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал он.