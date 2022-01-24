Венгрия выступила против новой холодной войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против новой холодной войны в Европе. Об этом сообщает Infostart.
Комментируя отношения НАТО с Россией и Китаем, министр подчеркнул, что позиция Венгрии «очевидна».
«Мы живем в Центральной Европе, мы точно знаем, что холодная война - это плохо», - сказал он.
Как отметил Сийярто, в конфликтах между Востоком и Западом Центральная Европа всегда проигрывала.
«Мы ни в коем случае не заинтересованы в новой холодной войне. Наши интересы национальной безопасности диктуют, чтобы был налажен максимально культурный и конструктивный диалог между Востоком и Западом», - заключил он.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Россию 1 февраля.
По словам Сийярто, одной из главных тем переговоров Орбана и президента Владимира Путина станет проект строительства АЭС «Пакш-2». Также венгерский премьер планирует обсудить расширение контракта на поставки газа.