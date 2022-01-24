Обзор иноСМИ: экзистенциальная русофобия США и ядерная святыня Москвы

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Фото: ТАСС ТАСС

«Как США могут отступиться от Украины»

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Обозреватель The New York Times Росс Даутхат задался вопросом, как США и Западу отступиться от Украины, сохранив лицо и избежав военного конфликта с Россией. Он отметил, что администрация США сделала правильный выбор, решив вывести войска из Афганистана, но то, как именно это было осуществлено, нанесло мощный удар по президентству Джо Байдена.

По мнению Даутхата, с такой же проблемой США сталкиваются на Украине. Попытку Вашингтона вывести Киев из сферы влияния Москвы он назвал «глупой приверженностью супер-обязательствам». Он подчеркнул, что власть Украины не в состоянии «полностью присоединиться к Западу» - она слаба экономически и в ней нет единства. Автор статьи считает, что США стоит это признать и отступиться, «смирившись с болью ради большей стабильности». С ним согласились читатели, комментарии которых приводит «ИноСМИ». Пользователь под ником Thomas заявил, что Украина «не стоит ни единой американской жизни и ни единого американского доллара».

«Охотское море - святыня ядерной стратегии России»

Россия наращивает свои вооружения вокруг Курильских островов, это необходимо для защиты атомных подлодок с баллистическими ракетами, оснащенными ядерным оружием, от атак противника, пишет «Тюнити симбун». Курильские острова, претензии на которые предъявляют власти Японии, вошли в «святыню российской ядерной стратегии».

«Тюнити симбун» подчеркивают, что подлодки РФ с ракетами, дальности которых составляет десять тысяч километров, курсируют в Охотском море: «Если начнется ядерная война, Россия перейдет в контрнаступление отсюда».

Экзистенциальная русофобия и самоубийство Запада

Бывший офицер французской разведки Эрик Денесе считает, что США ведут союзников к «геополитическому самоубийству». Как сообщает Atlantico, Денесе возложил вину на украинский кризис на Запад и самих украинцев: он отметил, что до окончания президентства Януковича оставался год, но украинская оппозиция предпочла устроить переворот, а Запад это поддержал.

По мнению Денесе, «атлантистская русофобия стала экзистенциальной» для Запада. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы снизить напряженность, Запад ее только усилил: «Достаточно посмотреть на непрекращающийся балет самолетов электронной разведки НАТО».

Германия выступила за газ в ЕС и против ядерной энергии

Власти Германии отклонили инициативу Еврокомиссии, предложившей признать ядерную энергетику экологически чистой, сообщает Das Erste. В Берлине заявили, что энергия атома все еще несет в себе слишком много рисков, дорого обходится и требует решения по могильникам для отходов.

В то же время в своем ответе на предложения Брюсселя Германия сказала «да» природному газу - технологии «переходного периода», необходимой для отказа от угля. В правительстве страны отметили, что стране нужны современные газовые электростанции.

Байден раздумывает над отправкой тысяч солдат в Восточную Европу

Президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территории союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.