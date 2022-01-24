В США заявили о ненадежности Германии из-за ее позиции по России

Германия выбрала собственные интересы, будучи в затруднительном положении из-за противостояния России и США. Однако тем самым она вызвала раздражение в Вашингтоне, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Журналист Дэвид Готард в своей статье написал, что Берлин превратился в ненадежного партнёра и приход к власти канцлера Олафа Шольца не добавил Германии послушности Белому дому.

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Автор статьи отметил, что самым показательным в этой ситуации было решение немецкой стороны не соглашаться на поставки оружия Киеву и отказ помогать в этом прочим государствам. В качестве примера журналист привёл вопрос доставки оружия на Украину из Великобритании, которая проводилась, минуя воздушное пространство Германии.

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Минобороны Великобритании преуменьшало значение объездов, подтверждая, что оно само не запрашивало разрешения на пролёт. Но в том-то и дело: Великобритания не спрашивала разрешения, потому что это вынудило бы Германию удовлетворить или отклонить запрос. Великобритания посчитала, что это решение будет трудным для нового правительства канцлера Олафа Шольца, — сообщил Готард.

Ещё одним фактором, где разошлись мнения Германии и США, является «Северный поток — 2». В Вашингтоне уверены, что российский газопровод необходимо перекрыть из-за «вторжения» на Украину, а Шольц при этом имеет другую позицию, он призывает разделить политические игры и экономические задачи.

На вопрос о приостановке «Северного потока — 2» министр обороны господина Шольца ответил: «Мы не должны втягивать „Северный поток — 2“ в этот конфликт». Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии признал, что «все во мне сопротивляется идее создания конфликтов только для того, чтобы похоронить спорный проект». Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода, но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с Путиным, — подчеркнул Готард.

Кроме того, Германия после прихода нового канцлера начала активно сотрудничать и с Китаем, что для Вашингтона является знаком «отсутствия заботы о демократическом международном порядке».

Шольц, похоже, стремится к сохранению экспорта Германии в Китай на сумму 150 миллиардов долларов в год любой ценой. Это было недавно ясно дано понять Литве, которая страдает от торговой войны с Китаем за разрешение Тайваню открыть представительство. Немецкий бизнес, вместо того чтобы поддержать своего демократического соседа, предупреждает Литву, чтобы она уступила требованиям Китая или приостановила немецкие инвестиции, — возмутился журналист.