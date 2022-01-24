Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне

«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите [президенту РФ Владимиру] Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции», - заявил он.