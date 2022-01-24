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58 минут назад

Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне

Белоруссии «не надо никакой войны», однако США подталкивают республику к подобным действиям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе процедуры утверждения решения по охране государственной границы республики в 2022 году, сообщает НСН.

Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите [президенту РФ Владимиру] Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции», - заявил он.

Лукашенко отметил, что Вашингтон «руками поляков, латышей и сам лично» подталкивает Минск к агрессии, несмотря на то, что Белоруссия была «донором безопасности в регионе».

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