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40 минут назад

Швеция ответила на предложение вступить в НАТО

На данный момент Швеция не планирует подавать заявку на вступление в НАТО, однако подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Швеция ответила на предложение вступить в НАТО
Фото: EPAEPA

Кроме того, в понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии.

"Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО. <…> Сейчас этот вопрос не рассматривается", - пояснила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. Он отметил, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,
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