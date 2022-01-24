Швеция ответила на предложение вступить в НАТО

"Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО. <…> Сейчас этот вопрос не рассматривается", - пояснила она.