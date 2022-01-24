Швеция ответила на предложение вступить в НАТО

На данный момент Швеция не планирует подавать заявку на вступление в НАТО, однако подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии.
"Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО. <…> Сейчас этот вопрос не рассматривается", - пояснила она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. Он отметил, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.