Лукашенко: США подталкивают нас к войне

«Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. (…) Если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать, (…) нам придется защищать рубежи нашей страны, и мы это умеем делать», - констатировал белорусский лидер.