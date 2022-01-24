Лукашенко: США подталкивают нас к войне

По словам президента Александра Лукашенко, США угрожают Белоруссии и «подталкивают» к военным действиям в регионе. Об этом пишет БЕЛТА.
Соответствующее заявление он сделал при утверждении решения по охране государственной границы республики в 2022 году.
«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это», - заметил глава государства.
Он подчеркнул, что менторский тон в отношении Белоруссии недопустим, а стране и так «не надо никакой войны».
«Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. (…) Если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать, (…) нам придется защищать рубежи нашей страны, и мы это умеем делать», - констатировал белорусский лидер.
В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.