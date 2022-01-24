Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Киева

Великобритания приступила к эвакуации части сотрудников посольства в Киеве. Такое решение было принято из-за угрозы российского «вторжения» в страну, сообщает агентство BBC.

При этом российское посольство в Украинской столице продолжает работать штатно.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее, 23 января, Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала, а также членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме этого, американским гражданам рекомендовали покинуть страну своими силами.