Пока вы спали: Крымский скандал и авиационный полк России

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Россиянам пообещали по 130 тысяч «окрашенных» рублей

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Для повышения темпов развития экономики Россия бизнес-омбудсмен Борис Титов и Институт экономики роста им. Столыпина предложили реализовать стратегию «Новая экономическая политика. Рост для всех». Об этом пишет «Независимая газета».

В первом блоке стратегии предусматривается стимулирование спроса при помощи «окрашенных» выплат населению в размере 130 тысяч рублей в год, которые можно будет потратить на медицинские услуги, образование, автомобили, жилье и т.д. Второй блок направлен на стимулирование предложения и предусматривает поддерживаемый государством выпуск облигаций проектных компаний.

Крымский скандал омрачил украино-германские отношения

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о запланированных на 26 января переговорах в Нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, в которых примут участие советники лидеров Украины, РФ, Германии, Франции. При этом активизация переговорного процесса проходит на фоне дипломатического скандала, отмечает «Независимая газета».

На днях командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил о том, что, по его мнению, Крым никогда не вернется в состав Украины. Это заявление вызвало резкую реакцию Киева, выразившего «глубокое разочарование относительно позиции правительства Германии». В итоге Шенбах подал в отставку.

МиГ-31И защитят Россию от угроз из космоса

В России будет сформирован отдельный авиационный полк истребителей МиГ-31И, вооруженных гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Независимая газета».

Ожидается, что такие самолеты при помощи трехступенчатых твердотопливных ракет смогут выводить на орбиту спутники и противодействовать угрозам из космоса. При этом заявление главы Минобороны прозвучало после публикации Североатлантическим альянсом «Всеобъемлющей политика НАТО в космосе», где зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны блока.

Израиль и Греция могут похоронить газопровод EastMed

После обнаружения в Средиземном море больших запасов газа Израиль, Греция и Кипр задумались о поставках топлива в Южную Европу. В январе 2020 года страны подписали рамочное соглашение о работе над трубопроводом EastMed, однако через два года стало понятно, что с реализацией проекта возникли проблемы, сообщают «Известия».

Проект подвергся резкой критики со стороны администрации президента США Джо Байдена, также под сомнение поставлена его экономическая целесообразность. При этом в отставку ушел главный лоббист EastMed в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а новое руководство страны нацелено на поставки газа в Египет.

Норвегия организовала переговоры с талибами*

Члены запрещенной в России организации Талибан*, контролирующей Афганистан, прибыли на переговоры в Осло. В МИД Норвегии отметили, что страна не только предоставил талибам площадку для встреч, но и оплатила аренду самолета для делегации, пишет «Коммерсант».

По информации норвежских СМИ, талибы в течение нескольких дней встретятся с представителями правозащитных организаций, спецпредставителями по Афганистану из Норвегии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, США и Евросоюза, а также проведут двусторонние встречи с норвежскими дипломатами.