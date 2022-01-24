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1 час назад

Массовое бегство обезьян из-за салюта сняли на видео

В Таиланде напуганные салютом обезьяны обратились в бегство. Толпы приматов на улице города Лопбури сняли на видео очевидцы.

Празднество для обезьян в одном из буддийских храмов закончилось бегством животных. Местные жители, верящие в то, что эти звери приносят удачу угощали их фруктами, сладостями и нектаром. Однако чествование обезьян завершилось фейерверком, который привел «гостей» торжества в панику. Животные начали массово удирать, разбегаясь по городу.

Подобный инцидент происходит уже не первый год, но салют никто отменять не спешит.

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