Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять Украине оружие и поддержки «Северного потока-2». Об этом сообщает Bild.

Кличко подчеркнул, что долго время жил в Германии и у него до сих пор много друзей там.

«Вот почему мне особенно больно видеть, как сторонники Владимира Путина получили политический контроль над многими вопросами!» - заявил он.

По словам Кличко, «миллиарды, вложенные Россией в покупку немецких корпораций, бывших политиков и лоббистов, окупились».

На Украине «огромное разочарование» вызывает то, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока - 2», не хочет поставлять оборонительное оружие Украине и «мешает делать это таким государствам, как Эстония», подчеркнул мэр.

«Это неоказание помощи и предательство друзей в драматической ситуации», - заявил Кличко.

По его словам, если правительство Германии «стоит на стороне свободы», оно должно поддержать Украину.

«Нам нужны четкие сигналы от самой важной страны Европы!» - заключил он.

Перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.