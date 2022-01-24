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26 минут назад

Кличко обвинил Германию в предательстве

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять Украине оружие и поддержки «Северного потока-2». Об этом сообщает Bild.

Кличко подчеркнул, что долго время жил в Германии и у него до сих пор много друзей там.

«Вот почему мне особенно больно видеть, как сторонники Владимира Путина получили политический контроль над многими вопросами!» - заявил он.

По словам Кличко, «миллиарды, вложенные Россией в покупку немецких корпораций, бывших политиков и лоббистов, окупились».

На Украине «огромное разочарование» вызывает то, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока - 2», не хочет поставлять оборонительное оружие Украине и «мешает делать это таким государствам, как Эстония», подчеркнул мэр.

«Это неоказание помощи и предательство друзей в драматической ситуации», - заявил Кличко.

По его словам, если правительство Германии «стоит на стороне свободы», оно должно поддержать Украину.

«Нам нужны четкие сигналы от самой важной страны Европы!» - заключил он.

Перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.

Кулеба прокомментировал отказ ФРГ поставлять Украине оружие

В 2021 году в ходе предвыборной борьбы глава «зеленых», в итоге вошедших в коалиционное правительство, Роберт Хабек говорил, что вряд ли можно отказать стране в «оборонительном вооружении». Председатель ХДС Фридрих Мерц также допускал, что Германия рассмотрит поставки оружия Киеву. Однако Бербок отмечала, что «дальнейший рост напряженности не принесет Украине безопасности».

В мире,Видео,Роберт Хабек,Фридрих Мерц,Андрей Мельник,Виталий Кличко,Владимир Путин,МИД,
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