Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве из-за нежелания поставлять Украине оружие и поддержки «Северного потока-2». Об этом сообщает Bild.
Кличко подчеркнул, что долго время жил в Германии и у него до сих пор много друзей там.
«Вот почему мне особенно больно видеть, как сторонники Владимира Путина получили политический контроль над многими вопросами!» - заявил он.
По словам Кличко, «миллиарды, вложенные Россией в покупку немецких корпораций, бывших политиков и лоббистов, окупились».
На Украине «огромное разочарование» вызывает то, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока - 2», не хочет поставлять оборонительное оружие Украине и «мешает делать это таким государствам, как Эстония», подчеркнул мэр.
«Это неоказание помощи и предательство друзей в драматической ситуации», - заявил Кличко.
По его словам, если правительство Германии «стоит на стороне свободы», оно должно поддержать Украину.
«Нам нужны четкие сигналы от самой важной страны Европы!» - заключил он.
Перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.
В 2021 году в ходе предвыборной борьбы глава «зеленых», в итоге вошедших в коалиционное правительство, Роберт Хабек говорил, что вряд ли можно отказать стране в «оборонительном вооружении». Председатель ХДС Фридрих Мерц также допускал, что Германия рассмотрит поставки оружия Киеву. Однако Бербок отмечала, что «дальнейший рост напряженности не принесет Украине безопасности».