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15 минут назад

Американцев призвали покинуть Белоруссию

Посольство США в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую осторожность из-за «политической и военной напряженности в регионе». Соответствующее обращение размещено на сайте посольства.

Американцев призвали покинуть Белоруссию
Фото: ТАССТАСС

«Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Поступают сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В посольства призвали американцев не совершать поездки в Белоруссию из-за «риска задержания и связанных с COVID-19 ограничений», а тех, кто уже находится в стране, избегать «публичных демонстраций и рассмотреть возможность отъезда в случае чрезвычайной ситуации».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».

Белоруссия задолжала России $8,3 млрд

При этом о том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа. Так, 19 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что нет никакого риска крупномасштабной войны и Россия «не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину».

В мире,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,МИД,ЕС,
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