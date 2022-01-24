Американцев призвали покинуть Белоруссию

Посольство США в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую осторожность из-за «политической и военной напряженности в регионе». Соответствующее обращение размещено на сайте посольства.

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«Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Поступают сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В посольства призвали американцев не совершать поездки в Белоруссию из-за «риска задержания и связанных с COVID-19 ограничений», а тех, кто уже находится в стране, избегать «публичных демонстраций и рассмотреть возможность отъезда в случае чрезвычайной ситуации».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».