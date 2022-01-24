Политику США назвали «самоубийством»

Бывший офицер французской разведки, политолог Эрик Денесе назвал Запад одним из главных виновников украинского кризиса и заявил, что США ведут союзников к «геополитическому самоубийству». Об этом сообщает Atlantico.

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Денесе также был консультантом Минобороны Франции и побывал во всех странах, затронутых арабскими революциями, от Марокко до Сирии.

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«Я считаю, что с самого начала в этом кризисе виноваты жители Запада и украинцы. Вернемся в 2014 год: если экс-президент Украины Янукович действительно был коррумпированным лидером и непорядочным человеком, то он ничем не хуже своих предшественников, в частности Тимошенко», - заявил экс-разведчик.

Он отметил, что Янукович был избран демократическим путем в присутствии наблюдателей ОБСЕ, а до окончания срока его мандата оставался всего год. Украинская оппозиция могла бы подождать всего год, но предпочла свернуть Януковича силой, а Запад «поощрял и поддерживал этот настоящий переворот, попирая ценности и правила, которые сам же отстаивает».

«Обосновавшийся в Киеве режим сразу же атаковал русскоязычное население Донбасса», - заявил Денесе.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы снизить напряженность, Запад ее только усилил: «достаточно посмотреть на непрекращающийся балет самолетов электронной разведки НАТО».

«Американцы никогда не потерпели бы симметричной ситуации - российских полетов у побережья США и российских войск, дислоцированных в Мексике», - заявил он.

По мнению Денесе, отрицание исторических и географических реалий со стороны США и их «презрение к интересам других акторов» могут обернуться против них самих.

«Все наводит на мысль, что Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству», - заключил он.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Позже во время переговоров с Джо Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).