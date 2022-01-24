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14 минут назад

В Раде «забыли» половину Украины

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, «потерял» половину страны, сообщило издание «Главред».

В Раде «забыли» половину Украины
Фото: ReutersReuters

На своей странице в соцсети Facebook парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья». «Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Киев находится к центру от севера страны, Закарпатье (Закарпатская область) – на западе Украины. Таким образом, парламентарий «забыл» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.

После того, как стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию. В настоящее время на его странице опубликовано такое поздравление: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

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Ранее руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

В мире,Тарас Козак,Виктор Медведчук,Верховная Рада,Госдеп США,РИА Новости,
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