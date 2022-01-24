Современная политика западных стран в отношении Москвы приведет к геополитическому самоубийству, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление доктора политических наук, бывшего сотрудника разведки Франции Эрика Денесе.
«Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — заявил эксперт.
Он обвинил Запад в том, что они поддерживали госпереворот на Украине, позволили свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича. При этом Денесе отметил, что новый киевский режим привел к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывает глаза. Бывший разведчик отмечает, что твердая позиция России по Украине вынудила Североатлантический альянс начать переговоры.
Запад старается подготовить информационное поле для целого ряда крупных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона ждет не только информационных, но и военных провокаций со стороны Запада.