«Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — заявил эксперт.

Он обвинил Запад в том, что они поддерживали госпереворот на Украине, позволили свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича. При этом Денесе отметил, что новый киевский режим привел к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывает глаза. Бывший разведчик отмечает, что твердая позиция России по Украине вынудила Североатлантический альянс начать переговоры.