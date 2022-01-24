«Мы до сих пор не знаем, каковы намерения президента Путина»

"Мы санкционировали отъезд некоторых госслужащих, в то же время мы распорядились о выезде всех членов семей госслужащих в нашем посольстве в Киеве. Госдепартамент также повысил уровень наших рекомендаций по поездкам в Украину до четвертого уровня - "Не путешествовать" из-за возросшей угрозы военных действий России. Я хотел бы отметить, что рекомендации по поездкам уже были на четвертом уровне — "Не путешествовать из-за COVID-19". Эти решения были приняты из-за продолжающихся усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих или проживающих в Украине. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США, в том числе наших сотрудников и членов их семей, а также безопасность наших объектов за границей. Почему мы приняли это решение именно сейчас? Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент. Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан в такой ситуации, поэтому граждане США, которые находятся в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе использовать коммерческие варианты, если они решат покинуть страну", - пояснил высокопоставленный сотрудник Госдепа.