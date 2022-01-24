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59 минут назад

Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России

Кандидат в президенты Франции, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур выступает за снятие санкций Евросоюза в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.

Кандидат в президенты Франции встал на сторону РФ по вопросу санкций
Фото: ReutersReuters

Он высказался за дружеские отношения с Россией. «Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — сказал Земмур в эфире France 5.

Политик считает, что как только происходит какое-то сближение европейских стран с Россией, Вашингтон пытается их разделить.

«Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — отметил кандидат в президенты.

Земмур, который является журналистом и писателем, придерживается крайне правых взглядов. 30 ноября он официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые состоятся в апреле 2022 года. Кандидат в президенты известен жесткой позицией по вопросу иммиграции. Он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.

В мире,ЕС,РИА Новости,
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