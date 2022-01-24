Кандидат в президенты Франции встал на сторону РФ по вопросу санкций

«Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — отметил кандидат в президенты.