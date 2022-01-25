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1 час назад

Bloomberg рассказал, что будет в ответе США по гарантиям безопасности России

Соединенные Штаты намерены в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ. Об этом пишет во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, который попросил не раскрывать его имя.

По его данным, США координируют свой письменный ответ на требования России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Агентство приводит слова чиновника о том, что в ответе американской стороны вряд ли будет подробное обсуждение этих требований, но будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отмечал, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.

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