В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
28 минут назад

Россиянка выиграла «порно-оскар» за лучшее инди-видео

Порноактриса из Омска Юлия Романова, известная как Eva Elfie, выиграла приз конкурса AVN-2022, который называют «Оскаром» для «взрослых фильмов». Об этом сообщает портал Om1.ru.

Россиянка выиграла «порно-оскар» за лучшее инди-видео
Фото: InstagramInstagram

Романова победила в номинации Favorite Indie Clip Star («Звезда независимого видео»).

«Это победа. Спасибо вам, что голосовали за меня, без вас я бы не одержала победу. Я выиграла в номинации Indi Clip Star, и это мой второй «Оскар» от AVN», - заявила порноактриса.

Она также была номинирована на номинацию «Звезда соцсетей», но выиграть ей не удалось.

Это вторая награда Романовой. Первую она получила в 2021 году в номинации «Лучшая новая иностранная старлетка».

Ранее сообщалось, что порноактриса провела фотосессию в поддержку хоккейного клуба «Авангард».

В мире,Юлия Романова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители