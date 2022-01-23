Россиянка выиграла «порно-оскар» за лучшее инди-видео

Порноактриса из Омска Юлия Романова, известная как Eva Elfie, выиграла приз конкурса AVN-2022, который называют «Оскаром» для «взрослых фильмов». Об этом сообщает портал Om1.ru.
Романова победила в номинации Favorite Indie Clip Star («Звезда независимого видео»).
«Это победа. Спасибо вам, что голосовали за меня, без вас я бы не одержала победу. Я выиграла в номинации Indi Clip Star, и это мой второй «Оскар» от AVN», - заявила порноактриса.
Она также была номинирована на номинацию «Звезда соцсетей», но выиграть ей не удалось.
Это вторая награда Романовой. Первую она получила в 2021 году в номинации «Лучшая новая иностранная старлетка».
Ранее сообщалось, что порноактриса провела фотосессию в поддержку хоккейного клуба «Авангард».