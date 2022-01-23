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23 минуты назад

Канцлер Германии отказался гарантировать нерасширение НАТО на Восток

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что никто не может дать, и не даст гарантии нерасширения Североатлантического альянса. Но, в тоже время, вопрос вступления новых стран Восточной Европы в НАТО в настоящее время не обсуждается

Канцлер Германии отказался гарантировать нерасширение НАТО на Восток
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», - заявил видный немецкий политик.

И добавил, что «трансатлантический оборонный альянс необходим. Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности».

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире YouTube-канала «Изолента live», что РФ не станет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на выдвинутые ранее предложения.

В том случае, если страны Запада продолжат демонстративно игнорировать требования России, то Москва в любом случае найдет возможность обеспечить свою безопасность в Европе другими способами. Последствия, заметил Гаврилов, «на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы».

В мире,Константин Гаврилов,Олаф Шольц,НАТО,
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