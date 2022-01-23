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36 минут назад

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Об этом сообщается в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте главы государства.

Президент Армении подал в отставку
Фото: ТАССТАСС

Саркисян объяснил, что причиной такого решения стало отсутствие у него возможности влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», — говорится в заявлении Саркисяна

Саркисян стал президентом Армении в 2018 году. На этот пост его кандидатуру в январе 2018 года предложил известный армянский политик, лидер Республиканской партии Серж Саргсян.

Согласно Конституции Армении, если президент республики снимает с себя полномочия, то их временно берет на себя председатель Национального собрания. В настоящее время этот пост занимает Ален Симонян.

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