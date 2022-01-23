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38 минут назад

Блинкен призвал не вводить санкции против РФ до начала вторжения на Украину

Ограничительные меры против России должны быть введены в случае её агрессивных действий против Украины, а не до их начала. Если санкции будут приняты раньше, то они потеряют сдерживающий эффект, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN. По его словам, все шаги Вашингтона и Евросоюза нацелены на то, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина не предпринимать агрессивные действия против Киева.

Блинкен пояснил, когда следует вводить санкции против России
Фото: ReutersReuters

Цель этих санкций в том, чтобы сдержать российскую агрессию. Если их ввести, то сдерживающий эффект будет потерян. Всё, что мы делаем, включая согласование позиций с Европой масштабных последствий для России, направлено на то, чтобы повлиять на расчёты президента [РФ Владимира Путина] и убедить его не предпринимать агрессивные действия, — отметил Блинкен.

Заместитель Бориса Джонсона, министр юстиции Британии Доминик Рааб ранее сообщил, что правительство страны намерено ввести серьёзные экономические ограничительные меры в отношении РФ не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить «марионеточный режим». Он подчеркнул, что против Москвы будет принят широкий пакет финансовых и экономических санкций.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее рестрикциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в подготовке к вторжению на территорию Украины.

В мире,Энтони Блинкен,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,New York Times,CNN,
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