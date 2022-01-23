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57 минут назад

Столкновения протестующих и полиции в Брюсселе попали на видео

В столице Бельгии Брюсселе происходят столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В данный момент на улицах европейского города проходят акции протеста против антиковидных мер. Сообщается, что в Европейском квартале бельгийской столицы против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. По словам стражей порядка, задержаны до 10 человек.

Как видно на кадрах с места событий, опубликованных Telegram-каналом «Военный обозреватель», манифестанты атаковали здание службы внешних связей Евросоюза (EEAS). На видео попал момент, когда мужчины в черных масках бросают в окна и двери различные предметы, также виден дым от петард.

В декабре бельгийцы уже проводили акции протеста против коронавирусных ограничений. Сотни людей прошли маршем по центру Брюсселя 5 декабря в знак протеста против ужесточения мер. С криками «Свобода! Свобода!» и транспарантам с надписью «Вместе за нашу свободу, права и наших детей» люди прошествовали к штаб-квартире Европейского Союза.
В мире,Видео,ЕС,
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