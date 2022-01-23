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51 минуту назад

Немцы осудили главу МИД Украины за «шантажистскую политику»

Читатели популярной немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который заявил о том, что Киев будет десятилетиями помнить нанесенные обиды.

Немцы осудили главу МИД Украины за «шантажистскую политику»
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

Комментаторы полагают, что Украина сама должна решать свои многочисленные проблемы. При этом Киеву не следует спекулировать на теме вины Германии за нападение на европейские страны и СССР во время Второй мировой войны.

«Каждый аргумент из области морали на самом деле используется для закрепления многосторонней эскалации», — считает Фридрих Нойманн.

Подписчиков газеты особенно возмущает постоянный шантаж европейских стран со стороны Украины, громкие заявления на публику, резкие высказывания официального Киева.

«Когда я читаю что-то подобное, все, что могу сказать, — давайте мы и дальше будем вас разочаровывать! Четкие сигналы и неприятие этой невыразимо едкой шантажистской политики», — возмутился комментатор с ником Heugabel.

В свою очередь, читатель с ником Vanity думает, что стоящие за украинским правительством олигархи «уже сейчас больше всего наживаются на войне».

«Дело в том, что до сих пор украинские правительства прославились только благодаря коррупции. Они работают на себя и для себя. Поэтому следует критически оценить благотворительность Германии. Кстати, респект адмиралу Шёнбаху», — добавляет Бернд К.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Die Welt, что жители Украины десятки лет будет помнить отказ ФРГ от военных поставок Киеву.

В мире,Дмитрий Кулеба,Правительство Украины,МИД,Die Welt,
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