Читатели популярной немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который заявил о том, что Киев будет десятилетиями помнить нанесенные обиды.
Комментаторы полагают, что Украина сама должна решать свои многочисленные проблемы. При этом Киеву не следует спекулировать на теме вины Германии за нападение на европейские страны и СССР во время Второй мировой войны.
«Каждый аргумент из области морали на самом деле используется для закрепления многосторонней эскалации», — считает Фридрих Нойманн.
Подписчиков газеты особенно возмущает постоянный шантаж европейских стран со стороны Украины, громкие заявления на публику, резкие высказывания официального Киева.
«Когда я читаю что-то подобное, все, что могу сказать, — давайте мы и дальше будем вас разочаровывать! Четкие сигналы и неприятие этой невыразимо едкой шантажистской политики», — возмутился комментатор с ником Heugabel.
В свою очередь, читатель с ником Vanity думает, что стоящие за украинским правительством олигархи «уже сейчас больше всего наживаются на войне».
«Дело в том, что до сих пор украинские правительства прославились только благодаря коррупции. Они работают на себя и для себя. Поэтому следует критически оценить благотворительность Германии. Кстати, респект адмиралу Шёнбаху», — добавляет Бернд К.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Die Welt, что жители Украины десятки лет будет помнить отказ ФРГ от военных поставок Киеву.